Jennifer Lopez per Guess Jeans

E' Jennifer Lopez, attrice, cantante, ballerina, imprenditrice, filantropa e icona della moda, il nuovo volto della campagna pubblicitaria GUESS Jeans Primavera 2018.



"Quando ho ricevuto la telefonata di Paul Marciano che mi chiedeva di diventare la nuova GUESS Girl, ero elettrizzata ed entusiasta di far parte di un marchio tanto iconico che amo sin da quando ero un'adolescente", afferma Jennifer Lopez. "Quando guardo alle prime campagne GUESS degli anni passati, vedo tutti questi modelli bellissimi e immagini iconiche che Paul ha creato. È un incredibile complimento essere stata selezionata per la campagna Primavera 2018 di GUESS".

La campagna, diretta da Paul Marciano, co-fondatore di GUESS ?, Inc., e realizzata dalla fotografa di moda Tatiana Gerusova, trae ispirazione dalla vita di Lopez come showgirl a Las Vegas e attrice a Hollywood. Ambientata in un'elegante villa, le immagini evocano le classiche campagne GUESS con influenze dello stile estetico e personale di Jennifer.