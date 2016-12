Issey Miyake: la collezione per lʼestate 2016

L’estro creativo di Yoshiyuki Miyamae,stilista della linea donna Miyake, colpisce ancora. Il suo obiettivo è quello di proporre una moda portabile e attraente sperimentando diverse lavorazioni sui tessuti più classici.

La collezione per l’estate 2016, è una chiara dimostrazione di tutta la sua genialità all’opera. Viene introdotta, infatti, una nuova tecnica, il “baked stretch”, l’evoluzione del tessuto 3d “steam stretch” realizzato per la precedente collezione. I plissé diventano ondulati, ottenuti da superfici piatte, e vengono usati per dare movimento agli abiti da giorno e da cocktail, dritti e senza maniche. Un po’ di tech, ma molto glam.

Gonne e midi dress sono arricchiti da frange in raffia e stampe a scacchi, rivelando l’attenzione della maison verso i dettagli più originali.

Per le calzature, lo stilista sceglie sandali con frange colorate e infradito con plateau, abbinati a borse e cappelli.