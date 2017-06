Impero Couture: la collezione 2018

Oltre vent'anni d'esperienza nel mondo del wedding e un successo che non conosce limiti. Grazie allo spirito imprenditoriale e all’energia coinvolgente del fondatore Luigi Auletta, per Impero Couture l’idea di creare abiti da sposa e da cerimonia si traduce in un nuovo modo di vedere il matrimonio come un evento in cui scegliere un outfit importante che fa parlare di sé.