Al Tarì di Marcianise si è svolta la quinta edizione del più importante e giovane evento dedicato al mondo del Bijoux e dell'accessorio. Sempre più ricco di novità, aperto alle influenze della moda e al mondo del gioiello e dell'accessorio fashion, il Salone è studiato come un a Formula Easy dedicata alla creatività: trampolino di lancio per aziende giovani e creative, che da cinque anni colgono in questo Salone l'opportunità unica in Italia di presentarsi al mondo del dettaglio in modo efficace e diretto.

“Con il Bijoux il Tarì è riuscito a dare la risposta giusta a una domanda del mercato, orientato sempre più ai prodotti creativi e veloci, con un giusto rapporto qualità-prezzo, adatti a un pubblico giovane e attento al look e alle mode – spiega il presidente del Tarì Vincenzo Giannotti -. Non solo, ma grazie alle sue formule espositive il Salone offre molte opportunità di visibilità alle aziende più giovani, che trovano nei lay out, negli eventi e nelle molte attività promozionali la possibilità di farsi conoscere ad un mercato ampio e interessato”. Ecco perché uno spazio espositivo del Tarì Bijoux è stato dedicato ai giovani designer emergenti. Un Open Space, con postazioni individuali, aperto ai clienti che sono alla ricerca di progetti non convenzionali. Spazio Giovani Design è dedicato agli accessori fashion originali, frutto della passione e dell'inventiva dei loro creatori.

Protagoniste tutte le aziende che hanno aderito allo speciale evento show “The Frame – Fashion Meets Jewels”, un'intera giornata in cui, in diversi momenti un gruppo di modelle ha interpretato, in un vero e proprio spettacolo, i bijoux delle aziende partecipanti attraverso quadri e ambientazioni, in cui i bijoux sono stati i veri protagonisti.

L'obiettivo è intercettare tutte le tendenze più esclusive nel mondo del fashion, interpretando sempre il bijoux come accessorio di moda, indispensabile complemento del mondo del gioiello.

Tutte le novità, i concept piu fantasiosi, le aziende emergenti, i creativi all'avanguardia, hanno avuto modo d'incontrare gli operatori professionali di tutta Italia, per il piu importante appuntamento italiano dedicato in esclusiva al mondo del gioiello fashion, ideato e prodotto i Italia.