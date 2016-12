Il Tarì compie 20 anni

"Il Tarì" compie vent’anni e per l’occasione ospita il tesoro di San Gennaro. Il museo del patrono di Napoli si caratterizza per lo straordinario patrimonio artistico e culturale, composto da capolavori di inestimabile valore e di rara bellezza: dalla croce in diamanti di Maria Amalia di Sassonia alla spilla di diamanti e rubini di Carlo III di Borbone, dalla croce in diamanti e zaffiri della regina Maria Carolina D’Asburgo a quella di Vittorio Emanuele di Savoia.

Un’occasione per poter ammirare i tesori della storia e della cultura italiana, che hanno arricchito questa ventesima edizione del "Il Tarì". E non solo. Tra musica dal vivo e una selezione della migliore gastronomia campana, va in scena una serata di gala per celebrare tutti i successi ottenuti in vent’anni da "Il Tarì", centro orafo di eccellenza internazionale, da sempre riconosciuto per la creatività delle sue aziende. Per questo motivo sono stati premiati da un grande parterre ricco di star i principali esponenti del mondo orafo : Salvatore Arzano e Fausto de Lucchi, i primi espositori di questo salone del gioiello, Giuseppe Aquilino, in rappresentanza di tutti i gioiellieri italiani, Pasquale Vittoria in rappresentanza di tutti i collaboratori del centro Orafo, Antonio Scala, per tutti gli allievi e i docenti che rendono Il Tarì anche una scuola d’eccellenza. Il prestigio internazionale de "Il Tarì" è supportato da sempre da un collegio di garanti, per cui è stato premiato Francesco Viti. A concludere la serata Alessandro Preziosi premia Francesco di Gennaro, a nome di tutti i consiglieri di amministrazione.