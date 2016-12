Il party “selvaggio” di Magnum

Serata animalier per Magnum, l’irresistibile gelato icona di piacere e golosità, che ha organizzato al celebre Plastic di Milano l’evento per presentare la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla gamma Magnum Double e che invita ognuno di noi a liberare il proprio istinto. Accolti - non a caso - da Selvaggia Lucarelli, ambasciatrice 2016 di Magnum Double, gli ospiti hanno assistito in anteprima alla proiezione del nuovo spot pubblicitario da 130’’ per poi liberare il loro istinto sulle note del dj set di Benny Benassi. Tra i nomi VIP Fedez, Giorgia Palmas, Eleonoire Casalegno, Ana Laura Ribas, Cristina Buccino, Lodovica Comello, Giulia Salemi, Clara Alonso, le Donatella, Gnambox, Lavinia Biancalani, Veronica Ferraro e numerose socialite milanesi.