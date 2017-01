IFT Italian Fashion Talent Awards

Italian Fashion Talent Awards (IFT Awards) è un progetto per la promozione e la crescita del settore Moda e della creatività italiana. La filosofia è quella di sviluppare il talento dei giovani fashion designer, dotandoli degli strumenti e delle risorse per poter dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi aziende e dei grandi nomi dell’Alta Moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della Moda, al Sud Italia, fatta di piccoli designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria visione del Made in Italy. Rispetto a questa ricchezza di idee e talenti, IFT Awards si propone innanzitutto di selezionare i giovani talentuosi, di formarli in un’ottica imprenditoriale e in seguito di seguirne lo sviluppo e la crescita attraverso tre strumenti. Il punto di forza di IFT Awards è il connubio tra questi tre elementi: selezione, formazione e avviamento alla produzione. Mentre la maggior parte dei contest di Moda, prevede per i giovani partecipanti un premio inteso come stage presso un’azienda di moda, l’IFT Awards prevede, invece, un percorso di selezione e di formazione nell’ottica di avviare un polo produttivo che renda i giovani talenti autonomi e capaci di intraprendere il loro percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni, attraverso un premio in denaro. Un progetto ambizioso, che ripone grande fiducia nei giovani. Infine, altro punto di forza del progetto è la volontà di portare la Moda e le capacità produttive al Sud Italia, grazie all’innovazione tecnologica e al basso costo produttivo delle regioni meridionali.

E così a Salerno va in scena una serata di pura moda. Tre sfilate con tre parole chiave precise: minimal, fusion e sperimental. 65 giovani concorrenti che, con la loro creatività, ci svelano inediti punti di vista sulla moda.