I segreti della Femminilità di Maria Grazia Cucinotta su Dailychic!

18:44 - Attrice, modella e regista, Maria Grazia Cucinotta ci parla della sua idea di femminilità proprio a partire dal suo lavoro. Si riferisce, infatti, al suo primo ed emozionante red carpet a Venezia nel 1994 per il film “Il postino”. In questa occasione dice di aver provato la magica sensazione di indossare per la prima volta un abito da sera realizzato per lei da Giorgio Armani: un abito rigorosamente nero ed elegante sotto il quale indossava un bustino che esaltava le forme al punto giusto. Più eccentrica e “incosciente” è stata, invece, la scelta sempre per una premiazione, questa volta a Londra:ci ricorda di un vestito molto bello con una lunga coda ma con un'ampia apertura avanti, così ampia che senza rendersene conto, una volta sul palco, si ritrovò con le gambe quasi del tutto scoperte di fronte ad un pubblico che l'ha accolta con un boato di approvazione.



Inoltre, come capita spesso ad ognuno di noi, anche Maria Grazia ha il suo abito portafortuna, la sua “coperta di linus” che la segue in ogni suo viaggio. E non stupisce che si tratti di un vestito semplice che ha quel qualcosa in più che ti rende speciale: nero, lungo con un po' di coda, scollo a cuore e spalline avvolgenti. Uno di quei vestiti che ti calzano a pennello e, come dice l'attrice, “viaggiano con te”. E per intraprendere questo viaggio sono fondamentali materiali confortevoli come la Lycra, sempre pronti e perfetti, che puoi mettere in valigia senza paura di ritrovarli stropicciati.





