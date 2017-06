I CAFTANI DI MARA VENIER PER LUISA VIOLA

La collaborazione tra Luisa Viola, brand di Miroglio Fashion, e Mara Venier continua con risultati sempre più importanti attraverso una nuova capsule collection estiva dalla forte connotazione social. Le prime foto della collezione sono state postate da Mara nel corso della recente vacanza caraibica direttamente sul suo profilo Instagram, totalizzando oltre 120.000 like e contribuendo nel dare una forte spinta al brand.

“Sono molto soddisfatta di questa nuova collezione – dichiara Mara Venier – L’ho pensata a lungo e l’ho fortemente voluta. Esprime al meglio la mia personalità. E’ ideale per una donna che voglia sentirsi sempre alla moda ed elegante in situazioni estive, al mare, in spiaggia. I miei caftani hanno una vestibilità perfetta e possono essere indossati con facilità in tutti i momenti della giornata. Oltre ai caftani e alle tuniche ho inserito dei pantaloni e costumi. In totale una capsule collection di 30 capi. Il concetto da cui sono partita – prosegue la presentatrice-stilista – è quello del mondo dei viaggi esotici e delle crociere: le sfumature del mare dal turchese allo smeraldo e i fiori. Non solo. Stampe più batik che mescolano i toni del blu all’ocra e all’arancio brillante, caftani in georgette macro fiore nei toni dei neutri e del nero a completamento dell’offerta elegante”.

Hans Hoegstedt, amministratore delegato di Miroglio Fashion, commenta: “Molti conoscono Mara per la sua grande professionalità. E’ amatissima da un pubblico trasversale, dai più giovani agli adulti. E’ incredibile pensare che lei in questo momento sia seguita da oltre 840.000 persone su Instagram. Un case history unico se pensiamo che non è una “nativa digitale”. In questo sta la sua grandezza, soprattutto se consideriamo che segue il suo profilo social direttamente, senza utilizzare supporti esterni. Il suo modo di essere autentica e diretta, il suo calore umano è qualcosa che noi viviamo nella relazione con lei che va al di là della semplice collaborazione. Mara è stimolo continuo ed ispirazione per tutto il team di Luisa Viola”.

Tiziana Lanzetti, dell’ufficio stile di Luisa Viola, aggiunge: “Con Mara c’è un rapporto consolidato. Conosciamo bene i suoi gusti ed è lei che ci invia suggerimenti e proposte visive utili ad indirizzarci nel creare la collezione. E’ molto meticolosa nel scegliere tendenze e tessuti. Ogni look è quanto di meglio rappresenti il suo stile”.

La distribuzione della nuova collezione è prevista da fine maggio in tutta Italia all’interno di oltre 300 negozi multimarca in cui è presente Luisa Viola, nei monomarca Elena Mirò e online su elenamiro.com

Lo shooting fotografico della nuova collezione “Mara Venier per Luisa Viola” è stato realizzato dal maestro Gian Paolo Barbieri, uno dei più importanti fotografi moda internazionali. La pianificazione prevede uscite su stampa periodica femminile e famigliare.