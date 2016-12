I bambini super cool di Miss Grant

15:00 - A Pitti Bimbo atmosfere d’altri tempi: Miss Grant Couture veste di fiaba il proprio mondo. La collezione Autunno / Inverno 2015-2016 fa un tuffo nel passato e si racconta nei dettagli. Colletti-gioiello, gonne in tulle, paillettes e strass. Le piccole “miss” indossano delicati cappotti, micro pellicce e minidress. La cartella colori è grigio, oro e vaniglia. Infine, s’accende di rosso rubino: in passerella sfila l’abito Anita, un chiaro richiamo all'eleganza di un'epoca e, soprattutto, un omaggio ad Anita Ekberg e alla Dolce Vita di Fellini. Couture underground per Grant Garçon: versatile, pratica e d’ispirazione denim. La collezione è estremamente ricercata e, realizzata attraverso le migliori texture, sfoggia una morbida palette di blu e abbina ai pantaloni T-shirt fresche e divertenti. Glam e colorata, So Twee by Grant rimanda all’autentico urban style. Una linea vivace e cosmopolita che pone stampe, ecopelle ed eco pellicce come base. Poi, rosa in tutte le sue sfumature, total black, luccichii e animalier. Old denim schizzato in vernice, shorts, stampe hippy e un sempreverde parka: Miss Grant Easy&Chic rappresenta l’esperienza della tradizione sartoriale italiana e l’attenzione al dettaglio, senza tralasciare gli elementi contemporanei.