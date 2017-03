HOMI, la settima edizione

HOMI, il Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano chiude con 85.115 visitatori professionali (+4,5% sulla scorsa edizione di gennaio), con un aumento significativo dei visitatori dal Sud Italia, e con il 20% di operatori stranieri.

Un’edizione che ha messo in evidenza la crescente vocazione internazionale del Salone degli Stili di Vita: sono stati, infatti, circa 17.000 i compratori internazionali (tra cui anche quelli selezionati con la collaborazione di ITA-ICE) arrivati da 117 Paesi. Tra questi si segnala il ritorno della Russia, la crescita degli USA, la presenza di Giappone e India e, dall’Europa, di Francia e Spagna. Con 1.500 espositori, di cui il 21% proveniente da 38 Paesi esteri (Spagna, Francia, Germania, India e Corea del Sud i più rappresentati) la manifestazione segna un’edizione particolarmente positiva che, a tre anni dalla nascita del nuovo format espositivo, si conferma in decisa crescita.



“I risultati confermano HOMI come una manifestazione consolidata, ben caratterizzata nella sua offerta merceologica e riconosciuta al centro della community del design e del mercato del lifestyle - dichiara Roberto Rettani, Presidente di Fiera Milano - Sono numeri che ci confortano e sottolineano la volontà di perseguire il percorso di crescita intrapreso”. HOMI ha messo al centro le nuovi abitudini di consumo e grazie alla ricerca svolta da WGSN, Società leader internazionale in ricerche e analisi di mercato, ha tratteggiato il profilo di un consumatore più consapevole, che non cerca prodotti da possedere, ma vuole identificarsi con ciò che sceglie. Il lifestyle diventa, dunque, un mood in cui il consumatore afferma se stesso. Per catturare la sua attenzione gli accessori sono ispirati oggi a nuovi valori, come la trasparenza dei processi produttivi o la possibilità di essere riciclati, senza rinunciare ad essere pratici e “smart”. Di conseguenza anche il punto vendita si trasforma: non più solo negozio ma un’esperienza, un momento di intrattenimento, un’occasione di incontro. Tutti questi cambiamenti costituiscono una sfida per gli operatori, a cui HOMI punta a offrire una piattaforma sempre più completa e informata.



L’appuntamento con la prossima edizione del Salone degli Stili di Vita è a Fiera Milano dal 15 al 18 settembre 2017.