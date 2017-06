HOMI: dal 15 al 18 settembre

Un layout sempre nuovo e accattivante che consente di vivere la manifestazione a 360°, attraverso una formula espositiva che, anche in questa nuova edizione, propone aree dedicate alla sperimentazione e focus su tendenze e abitudini sempre più diffuse: dalla tavola alle decorazioni, passando, tra gli altri, per i complementi di arredo, i tessuti, le profumazioni per gli ambienti, i gioielli e gli accessori e il "mondo" bimbo. Un'offerta merceologica, quindi, ampia e diversificata, capace così di attrarre un pubblico curioso ed eterogeneo, puntando sulla commistione di prodotti che strizzano l'occhio ai gusti e agli interessi più in voga. È l'oggettistica di arredo che chiude alle altra cosa, forse, riflette la nostra personalità, il nostro gusto estetico: dal set di tazzine da tè al bollitore, dalle candele agli accessori per la tavola, dal tessile alle decorazioni da parete, i complementi di arredo parlano di noi ed è attraverso di essi che esprimiamo il nostro stile. Personalizziamo gli spazi della nostra casa per renderli "unici", circondandoci di cose a cui ci leghiamo profondamente nel tempo perché spesso si collegano al ricordo di un momento speciale. Per questo, HOMI è una vetrina perfetta per scoprire accessori originali, funzionali e dal design raffinato fra le proposte degli espositori che vi partecipano.

La manifestazione racconta il cambiamento e l'evoluzione degli stili di vita: spazio e tempo assumono oggi una nuova connotazione sulla scia della "vivere nomade". Gli ambienti domestici si trasformano e si arricchiscono di arredi intelligenti e oggetti portabili e interconnessi, in linea con i bisogni e le necessità dei nuovi consumatori. I luoghi di lavoro, ben lontani dalla rigida struttura degli uffici tradizionali, divengono spazi ibridi e flessibili, per adattarsi ad una moderna filosofia di vita, quella che abbraccia la scelta di una "esistenza itinerante"- appunto "nomade"- che ci consente di gestire il nostro lavoro seduti al tavolino di una caffetteria o dal divano di casa.

La tecnologia, poi, gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana ed è sempre più presente nelle nostre case e negli oggetti che ci circondano, una realtà che segue la tendenza a voler essere "smart" sia fuori che dentro casa e a condividere, attraverso i social network, gli spazi della propria intimità: da qui, nasce HOMI smart, un format sperimentale, realizzato in collaborazione con IDLAB, un'occasione per mettere in mostra esempi concreti del rapporto sempre più stretto tra design e tecnologia, tra bellezza vissuta attraverso gli oggetti e condivisa mediante i social network. Per questa nuova edizione, HOMI smart offrirà ai visitatori un viaggio sia fisico che virtuale, dove esplorare nuovi scenari e dove trovare prototipi, progetti, idee pensate per chi ama muoversi e spostarsi.

Hub di creatività, tecnologia e sperimentazione, HOMI punta anche quest'anno sulle capacità dei giovani artisti, favorendo l'incontro tra la creatività del presente e l'oggettistica di design del futuro: ai giovani designer emergenti si rivolge infatti la Design Competition, l'importante iniziativa di Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e ADI, Associazione per il Disegno Industriale, che offre loro la possibilità di confrontarsi con il mercato e di mettersi in gioco progettando nuovi oggetti per la casa e la persona.

Design e artigianato d'arte, ricerca tradizione bene si coniugano poi all'interno di iniziative come "la magnifica forma", un evento dedicato alla riscoperta dell'unicità del patrimonio culturale e artigianale italiano, il cui prestigio e conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Numerosi workshop, convegni, laboratori di ricerca e talk show animeranno ogni settore di HOMI, rappresentando per gli operatori di settore e i visitatori un momento altamente formativo, nonché di incontro e scambio di idee e opinioni sui temi cari al salone degli stili di vita.

Un'edizione, quella di HOMI, che si preannuncia all'insegna del gusto e dell'estetica dei nuovi arredi per la casa, oggi più che mai funzionali alle necessità di un nuovo stile di vita "normale", che non conosce barriere, desideroso di lasciarsi guidare dalla tecnologia pur mantenendo intatto il proprio spirito di conservazione.