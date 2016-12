Hogan: la collezione per lʼestate 2016

In occasione dei trent’anni del brand, Hogan lancia la collezione per l’estate 2016, dal sapore decisamente pop - glamour.

Gli abiti sono squisitamente originali ma di altissimo livello sartoriale. Linee strong e accostamenti audaci ma sempre eleganti. Le giacche più classiche, vengono abbinate a hot pants e a micro top, lasciando cosi spazio alla sensualità.

I vestiti e le gonne, esclusivamente mini, presentano tagli asimmetrici illuminati da dettagli metallici. Molto d’effetto le tuniche, semplici ed essenziali, ma con maxi numeri a contrasto.

I bikini vengono indossati con i classici bomber effetto spalmato o con i trench in pelle lucidissima.

Molta attenzione agli accessori: le clutch argentate sono impreziosite da enormi charm realizzati con pietre

trasparenti. Le borse a mano sono in pelle ricche di dettagli gold. Le sneaker classiche vengono abbellite con glitter e platform, mentre i sandali hanno zeppa e cinturini a contrasto.