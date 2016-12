HARMONT & BLAINE presenta “FROM DAWN TO DUSK”, una collezione ispirata alle infinite

sfumature di colore di una giornata d'inverno in Costiera Amalfitana per accompagnare dall'alba al tramonto una donna elegantemente informale e ironicamente chic.

Provocativamente il nero è assente, sostituito dal bianco e dalle nuances che il cielo, il mare e la terra. Una donna informale, rilassata e divertita, glamour e chic che interpreta il mediterranean lifestyle del marchio del bassotto con naturalezza, eleganza e solarità. L'alba è simbolicamente rappresentata da una paletta di grigi e cammelli vitalizzati da lampi di lime, arancio e carta da zucchero. Il sapore è quello di uno sportswear chic e la candida e morbida linea di separazione tra mare e cielo all'alba diventa un motivo grafico per i capispalla.

Le tonalità poi, via via, che il giorno incalza, si vanno definendo, le mille sfumature di un mare in tempesta durante un pomeriggio invernale, sono il punto di partenza per i blu, i bianchi e gli azzurri che si mescolano, fin quasi a impastarsi, sui tweed, le stampe, i jersey, e i tessuti armaturati. Il giorno sta ormai volgendo al termine ed ecco che i colori si infiammano, il rosso potente e vibrante viene ingentilito dal rosa e dalla cipria, sfumature di un tramonto visto dall'alto di Positano.

La sera è così prossima, in lontananza mille bagliori, ridefiniscono la silhouette della Costiera che è il pretesto per l'ultima parte della collezione invernale, caratterizzata da tessuti preziosi, applicazioni luminose e ricami.