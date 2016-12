Guess Denim Day

Nato 15 anni fa per volontà dell'associazione Peace Over Violence di Los Angeles, il movimento Denim Day è una risposta alla scandalosa sentenza della Corte di Cassazione italiana, che nel novembre del 1998 annullò la condanna per stupro nei confronti di un quarantacinquenne poiché la vittima, una ragazza di appena diciotto anni, indossava jeans aderenti che secondo il tribunale non sarebbe stato possibile sfilare senza la collaborazione della vittima. Indossare blue jeans aderenti fu un modo delle donne americane per protestare contro il verdetto e, da allora, il Denim Day è diventato una campagna nazionale di informazione e prevenzione contro la violenza sessuale.



GUESS Foundation Europe, costituita nell'ottobre 2014, promuove il cambiamento sociale e una crescente consapevolezza attraverso la cultura e l'educazione, offrendo la possibilità alle persone di tutto il mondo di vivere in modo migliore. GUESS Foundation Europe il 29 maggio organizzerà il primo Denim Day italiano, volto ad invitare il maggior numero di persone possibile a indossare consapevolmente i jeans, per manifestare in maniera attiva la propria posizione contro la violenza e favorire le attività di raccolta fondi per progetti e iniziative che possano supportare l'associazione. “Per anni GUESS Foundation ha concentrato i propri sforzi sul supportare fondazioni dedite a promuovere la non-violenza, la tolleranza, l'accoglienza e l'uguaglianza.



"Siamo entusiasti di espandere le attività di GUESS Foudation all' Europa e di portare per la prima volta il Denim Day in Italia con l'obiettivo di incrementare la consapevolezza sulla violenza contro le donne." dichiara Paul Marciano, CEO e Direttore Creativo di GUESS.