Alessandro Michele realizza per Gucci una collezione per la Primavera-Estate 2017 piena di colpi di scena, in cui mixa elementi diversi che coesistono in maniera totalmente naturale.

La passerella si trasforma in una sorta di viaggio onirico compiuto dallo stilista che vuole esplorare, come sempre, mondi diversi. Attinge perciò da diverse epoche e differenti culture: dall'Oriente all’ Occidente passando per gli archivi della maison dai quali estrapola le vecchie stampe must.

La successione dei look proposti non segue un preciso filo logico: dal pantalone culotte bianco abbinato ad una camicia rosa e ad una giacca con fantasia quadrettata si giunge a capi evergreen come i cappotti dalle linee sagomate impreziositi da fiori e applicazioni lamé.

I maxi dress adatti per la sera, dai colori quasi abbaglianti, si susseguono alle gonne con disegni di animali, indossate con le classiche t-shirt.

Divertente ed eccentrica, la donna Gucci continua a sorprendere.