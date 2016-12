Gucci Cruise sbarca a Londra

Alessandro Michele debutta con la collezione Gucci Cruise 2017 direttamente a Londra,scegliendo come location uno dei simboli della città, la storica abbazia di Westminster. E così lo show, allestito nel chiostro, si trasforma nella rivisitazione dello stile british in chiave Gucci.

E allora ecco in passerella cappotti di tartan, kilt a pieghe e la Union Jack riprodotta su scarpe metal. I vestiti ricamati rimandano all’epoca vittoriana,ma il classico chiodo in pelle borchiato ci riporta alla rivoluzione punk che ha visto Londra come suo principale palcoscenico. E non poteva certo mancare la minigonna, qui rivisitata grazie a stampe di cocker spaniel, gatti e pavoni..Il risultato é una collezione ironica, divertente e assolutamente glam, che farà impazzire tutte le fashioniste.

È subito chiara la precisa intenzione di Alessandro Michele nel voler mixare epoche completamente diverse, per dare vita ad una storia di streetstyle dalle forti influenze fiabesche. Dal suo estro creativo, nascono ben 96 modelli impreziositi da accessori ricercati come i gran foulard portati sul capo abbinati a maxi occhiali.

Must have per la prossima stagione sono sicuramente le platform dalla suola arcobaleno, elemento di spicco dell’intera collezione, perfetta unione del passato e del presente,quello più eccentrico, riproposto da Alessandro Michele in casa Gucci.