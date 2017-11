GLI OROLOGI EMPORIO ARMANI CELEBRANO IL 20° ANNIVERSARIO

Il 2017 segna i 20 anni degli orologi Emporio Armani. Per festeggiare questo traguardo importante, nella Holiday 2017 il brand presenta una capsule dedicata al ventesimo anniversario. Uno smartwatch ibrido, due orologi da uomo e uno da donna, caratterizzati da un vetro ambrato che rende omaggio alla prima collezione lanciata nel 1997, offrono stile raffinato e funzionalità.

Emporio Armani propone due orologi da uomo dal look classico, con il logo del 20° anniversario riportato sul fondo della cassa. Il vetro ambrato è un omaggio alla collezione originale del brand, mentre la cassa in acciaio e l’elegante quadrante tinta argento aggiungono un tocco di versatilità. Entrambi gli orologi sono dotati di un cinturino marrone con stampa cocco. Emporio Armani volge lo sguardo al futuro con l’evoluzione e l’introduzione della tecnologia nella sua collezione di orologi, ma al contempo non dimentica il passato, mantenendo le caratteristiche iconiche del marchio. Aspetto che è particolarmente evidente nello smartwatch ibrido parte della collezione per il 20° anniversario. Questo modello è caratterizzato da un cinturino in pelle marrone, una cassa tonda in acciaio, un quadrante sunray argentato con vetro ambrato, e il logo dedicato al 20° anniversario sul fondo della cassa. Lo stesso logo contraddistingue la cassa del modello da donna, che spicca con la sua particolare forma quadrata. Questo orologio presenta inoltre un cinturino marrone con stampa cocco e lo stesso quadrante raffinato dei modelli maschili.