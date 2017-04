GLAMOUR ITALIA COMPIE 25 ANNI

Glamour, il mensile Condé Nast, che si è sempre distinto nel panorama editoriale italiano come il femminile più dinamico, fresco e attento ai cambiamenti, compie 25 anni. In occasione dell’anniversario, verranno allestite una temporary exhibition e 3 coinvolgenti Wonder Rooms. Il 17 marzo a Milano, in Via Bergognone 26, sarà inaugurata con un cocktail party a inviti, una Glamour Wunderkammer con pezzi originali e iconici degli anni ’90, riedizioni attuali, rappresentazioni audiovisive dei trends nati 25 anni fa e più che mai attuali. Fashion, beauty, celebrities, trend setter, cult movie, serie tv, fenomeni di costume nati negli stessi anni di Glamour e protagonisti di questo quarto di secolo, integrati in un magico caleidoscopio atemporale.

La mostra, nei giorni 18 e 19 marzo, dalle 10 alle 20, sarà aperta al pubblico.

Su prenotazione invece le 3 “Glamour Wonder Rooms” : Fashion Machine, Beauty Network, Fun & Pleasure, pensate come escape rooms in cui i giocatori avranno 30 minuti di tempo per risolvere quesiti e enigmi legati agli anni ’90 e trovare la chiave per uscire. Per prenotarsi (a gruppi di massimo 5 persone) basta registrarsi sul sito www.glamour.it/25anni a partire dal 6 marzo.

Nato nel 1992, Glamour ha nel suo DNA il cambiamento, la capacità di interpretare lo spirito dei tempi e tradurre le tendenze. Fin dal suo esordio Glamour si afferma come il femminile di moda e bellezza più venduto in Italia, primato che detiene ancora oggi. Nel 1998 viene lanciato con Glamour, per la prima volta in Italia, il formato pocket, tascabile e da viaggio, che registra immediatamente un grande successo, tanto che tutte le edizioni internazionali di Glamour lo seguono.

Con la direzione di Cristina Lucchini, nel 2013, Glamour rivede il suo posizionamento in un’ottica più adulta e un’immagine più alta. La grafica si ripulisce, il mix editoriale privilegiando moda, bellezza, personaggi e tendenze rispetto ad articoli how-to-do e linguaggi tutorial. È l’evoluzione di un percorso a 360 gradi che prevede anche una importante e inedita trasformazione digitale che ha portato alla creazione di un sito in cui si ritrova la parte più giovane delle lettrici.