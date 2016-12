Giusy Versace e Raimondo Todaro ballano a Vigevano

Giusy Versace e Raimondo Todaro tornano ancora una volta a ballare assieme, e lo faranno stavolta sul palco del Teatro Cagnoni di Vigevano lunedì 29 febbraio (con inizio alle ore 21) nello spettacolo "Con la testa e con il cuore si va ovunque".



La coppia vincitrice di 'Ballando con le Stelle', dopo le fortunate esibizioni dello spettacolo nei mesi scorsi, che li ha visti protagonisti in Times Square a New York ed al teatro F. Cilea di Reggio Calabria, città natale di Giusy, questa volta faranno tappa a Vigevano, luogo dove Giusy tiene abitualmente i suoi allenamenti di atletica, con l'obiettivo di partecipare alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Al Teatro Cagnoni andrà in scena la nuova versione di"Con la testa e con il cuore si va ovunque", uno spettacolo rinnovato nella regia e curato nella coreografia da Matteo Bittante e Raimondo Todaro. Special guest della serata sarà Daniele Stefani, checanterà e suonerà dal vivo, accompagnando alcuni passi dello spettacolo.



"Sono davvero felice di esibirmi a Vigevano - queste le parole di Giusy Versace - una città che mi ha ormai adottata e dove ho costruito le mie prime vittorie in atletica leggera. Lo spettacolo è la storia della mia vita attraverso la danza, la musica e le parole. Offre al pubblico la possibilità di mettersi in contatto con una storia vera, attraverso forti vibrazioni, tinteggiate da colori di ottimismo, speranza e determinazione. Non vedo l'ora di recitare e ballare di fronte a tante persone amiche!"



Il costo dell'ingresso è di 20 euro (biglietto intero), 14 euro il ridotto e gratuito per disabili e bambini sotto i 3 anni. Per i gruppi (minimo 8 persone) il costo è invece di 15 euro. E' possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Cagnoni (Corso Vittorio Emanuele II, 45 - Vigevano) dal martedì al sabato (escluso i festivi) dalle 17.00 alle 20.15. Oppure è possibile acquistare il biglietto (solo intero) anche su www.vivaticket.it. Per eventuali richieste di riduzione, contattare direttamente la biglietteria.



La serata, che avrà inizio alle ore 21, è patrocinata dalla Città di Vigevano ed ha come partners la Kivi, azienda produttrice di dispositivi di guida e ausili per facilitare il trasferimento delle persone disabili in vettura e agevolare il caricamento in auto della loro carrozzina, e l'azienda Mobility Life impegnata nella soluzione di tematiche sociali, contribuendo al fabbisogno delle fasce più deboli della società.



Nel frattempo, nei prossimi giorni Giusy si alternerà tra palco e cattedra. Lunedì 22 Febbraio (ore 21), infatti, la Versace sarà al Teatro Manzoni di Milano, nell'ambito della rassegna "Manzoni Cultura", per un'intervista con l'attore e regista Edoardo Sylos Labini in cui racconterà la sua vita tra sport, danza e televisione. Mercoledì 24 gennaio, invece, Giusy sarà ancora a Vigevano, ospite della Scuola secondaria di I Grado "G. Robecchi" in compagnia del suo allenatore e insegnante nella stessa scuola Andrea Giannini, in un confronto "senza rete" con i ragazzi della scuola.