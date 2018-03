Giorgio Armani Privé: la Haute Couture per lʼinverno 2017-18

Intima, preziosa e sfaccettata. E' così la donna immaginata da Giorgio Armani per la sua collezione haute couture. Si gioca su un equilibrio perfetto tra leggerezza e profondità, in una vasta gamma di neri, ricchi di sfumature. E così, ecco maxi fiori trasformarsi in intarsi o fantasie, tra l'astratto e il pittorico, mentre un tocco assolutamente retrò pervade ogni singolo look.

Giacche dal tipico taglio sartoriale si abbinano a pantaloni morbidi, mentre i lunghi abiti da sera hanno silhouette a colonna.

In passerella una collezione misteriosa e austera, ma con quel tocco “eccentrico”, così tipico di Giorgio Armani.