Giorgio Armani Privè: la collezione Haute Couture per lʼestate 2018

Le sfumature delle nuvole nel cielo sono l'ispirazione della collezione Privé di Giorgio Armani primavera- estate 2018, che osa, sperimentando una silhouette audace, pensata per mettere in primo piano le gambe.

"L'alta moda dovrebbe far sognare", ha detto Giorgio Armani. "Se vuoi progredire e stare al passo con i tempi che cambiano, devi avere il coraggio di rischiare e accettare la responsabilità".

La collezione accorcia l'orlo delle gonne e dei pantaloni, e mette in mostra il talento e la sensibilità del designer nel decifrare la modernità . Sotto lo sguardo di Diane Kruger, Marion Cotillard e Isabelle Huppert, nel cuore del Palais de Chaillot, hanno sfilato 64 look sfumati con pennellate acquerello.

Giorgio Armani è un designer che presta molta attenzione alle esigenze delle sue clienti, ed è con questo impegno che ha creato il suo impero, diventando uno degli uomini più amati e seguiti al mondo.

E l'ultima collezione Prive ne è un esempio: sulla passerella sfilano dagli abiti da red carpet, che sono tra i più richiesti dalle star di Hollywood, ai capi commissionati dalle donne più ricche dell'Asia, alle quali piace mettere in mostra le gambe.

In termini di colori e forme, la collezione è ispirata al cielo di Antigua, l'isola caraibica dove il designer va in spesso in vacanza.

I capi sono leggeri come le nuvole: le giacche sono sovrapposte a camicie fluide e pantaloncini larghi, i bustier sono dipinti con stampe ad acquerello mentre le tute da sera illuminano il cielo notturno come corpi bagnati dall'oceano. I colori: nero, rosa, blu cielo, grigio, blu, rosso. I materiali: organza, paillettes, pelle, seta, tulle, crepe, piume, pizzi.