Giorgio Armani: la collezione Uomo per lʼestate 2018

Parola chiave, "Made in Armani". Una garanzia, un universo di stile, sempre in equilibrio tra comodità e sartorialità, che si svela in passerella, outfit dopo outfit. Giorgio Armani per la sua collezione Uomo per l'estate 2018 ci mostra tutte le sfumature del suo stile così iconico.

Punto focale la giacca, l'elemento che da sempre contraddistingue lo stile Armani. Fluida ed elegantissima, da portare accostata a pantaloni dal taglio classico e pullover dalle microfantasie.



E' un'eleganza sobria e raffinata, impeccabile anche negli accenni più sportivi. Modernamente chic. Semplicemente "Made in Armani".