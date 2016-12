Giorgio Armani: la collezione per l'inverno 2015-16

09:00 - Elegante, senza tempo, ultra chic. Tutto questo è Giorgio Armani. Vestiti scivolati, fluttuanti e morbidi sembrano mossi da una brezza leggera mentre pantaloni dritti e ampi si tingono dei colori del cielo, dei tramonti, della bellezza semplice e pulita che ci circonda. La sua donna è un po’ garconne, dal carattere deciso e sexy per un mood manish, delicato e lineare, che adotta pants fluidi con giacche in maglia. La sera si fa romantica ed eterea, e così gonne e abiti si immergono in un bellissimo rosa intenso.



Se in termini di stile, la femminilità di Armani permette di spaziare tra gusti e sfumature diverse e del tutto personali, tra tutti, c’è un capo che è immediatamente diventato must have della prossima stagione: stiamo parlando dei pantaloni con baschina a portafoglio. A metà tra l’eleganza di una gonna e la praticità dei pants, il capo racchiude perfettamente il mix e l’armonia ricercate dallo stilista. In passerella sfila l'emblema della femminilità firmata Re Giorgio: una donna libera di inventarsi e di reinventarsi, ogni giorno.