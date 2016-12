Giorgio Armani: la collezione per lʼestate 2017

Dalla leggerezza del corpo che si svela e seduce, nasce la collezione Giorgio Armani Primavera-Estate 2017, carica di un inedito equilibrio tra il rigore e la libertà.



Un neologismo che cattura l’essenza di uno stile in continua evoluzione. “Chamani” dove lo charme è inteso come eleganza, sensualità ma soprattutto come femminilità e Armani come naturalezza sofisticata.

Le silhouette sono cariche di charme: gambe scoperte, ma velate. Ricorrono echi di culture lontane: gonne a pareo, bermuda in jersey e pantaloni trasparenti trasformano l’etnico in sensuale.

Le tute di maglia jacquard appaiono dinamiche e si abbinano alle giacche decostruite realizzate dalle lavorazioni di tessuti preziosi o dall’intreccio della pelle. Le stampe sono fatte da disegni che si fondono attraendo e catturando gli sguardi. Per la sera, le lunghezze sono abbreviate mentre si moltiplicano i ricami di cristalli e micropaillettes.

Slipper piatte, stivaletti a listini e tacchi alti suggellano la ricerca di un’immagine disinibita ma chic, filtrata dal rigore di cui Giorgio Armani è simbolo da sempre.