Giorgio Armani: lʼuomo per lʼinverno 2018-19

Raccontare un’idea di uomo attingendo a memorie e avventure per parlare di oggi. E' questo il messaggio portato in passerella da Giorgio Armani, che, per l’autunno/inverno 2018-19, esplora con libertà espressiva e gusto della sintesi, un immaginario fatto di azione ed eleganza, popolato di uomini dal piglio fiero e dalla gestualità morbida. Uomini che si vestono con cura, senza frivolezze ed esprimono la propria personalità nel gesto noncurante, in un dialogo naturale tra corpo e abito.