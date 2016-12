Tulle, decorazioni preziose e tessuti ricercati. La collezione Haute Couture firmata Giambattista Valli per l’Autunno-Inverno 2016/2017 è all’insegna dell’eleganza, sartoriale e di grande impatto visivo.

Sfilano in primis gli abiti corti. A quelli leggeri, drappeggiati, con maniche talvolta scivolate e altre importanti, si affiancano i completi apparentemente più rigidi e strutturati, arricchiti da micro fantasie. I colori sono piuttosto neutri e delicati.

Il bianco e nero ritmano la passerella. Le lunghe code di organza bilanciano le lunghezze, rendendo quelle mini sofisticate e chic.

Colori vivaci invece per il cappotto a collo alto completamente decorato nella parte superiore e per gli abiti da sera, realizzati in rosso e viola scuro. Spacchi vertiginosi, trasparenze e plissettature ben studiate, movimentano la silhouette. Il pantalone, molto slim, è abbinato a top corti dalle maniche ampie.

Per completare i look, sandali con cinturino, stivali a punta sia in pizzo che floreali e mini cinture che segnano la vita.