Giambattista Valli: Haute Couture per lʼestate 2017

Silhouette contrapposte si snodano in passerella: da mini abiti contraddistinti dal segno di pieghe, prese direttamente da una valigia, ai maxi abiti effetto nuvola, che oramai sono diventati un segno distintivo del designer italiano.

È una viaggiatrice, la nuova donna disegnata da Giambattista Valli per la Haute Couture per l'estate 2017.

È una femminilità dolce e fresca, che si esprime in abiti da principessa e nuances che vanno dal giallo al rosa, senza tralasciare gli ocra e i grigi. Rouche e volant si rincorrono in passerella, mentre delicate stampe di fiori stilizzati o di miniature, riproposte in chiave maxi, decorano gli abiti.

Sono capi adatti alle donne contemporanee, che non rinunciano alla loro femminilità, pur rimanendo sempre assolutamente glam.