Presentazione alla Milano Fashion Week delle nuove collezioni Donna di Geox.

Patrick Cox propone una linea di accessori che si ispirano alle atmosfere audaci e androgine degli anni '80. Sneakers, mocassini e stivali si caricano di valenze rock, e così patchwork di pelliccia appaiono su calzature divertenti e mai banali.

Il designer coreano Yong Bae Seok, invece, prosegue con "Camotartan for Geox", una linea di accessori dalle fantasie coloratissime. Per l'inverno 2016-17, una donna geisha incontra i fiori hawaiani in un'esplosione multicolor, mentre i grattacieli di New York si mixano a variopinte ali di farfalle.

Il mondo Geox si rinnova continuamente, e così ecco Geox Inspired, il nuovo progetto sostenibile del brand. Già nel suo nome è insito il principio fondante del marchio, che fonde la lettera X, simbolo di innovazione e ricerca, al pensiero verso la madre terra Gea. La sua missione? Un futuro migliore, sviluppando prodotti sani e sicuri in un percorso di sostenibilità alla ricerca di una riduzione quanto più possibile dell'impatto ambientale. Per abbracciare questa filosofia, l'ultima scarpa nata, rivoluzionaria. E' NEW DO, letteralmente un nuovo modo di fare ma anche di pensare. La linea rappresenta la collezione di punta nell'ambito dell'innovazione sostenibile. La suola è in gomma naturale, un materiale vegetale rinnovabile, estratto dall'albero del genere Evea.