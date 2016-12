Geox for Valemour: in viaggio verso l'indipendenza

14:35 - Continua il progetto “GEOX FOR VALEMOUR”, una linea di sneakers coloratissime in cui tecnologia e stile si uniscono al talento e alla creatività dei giovani con disabilità intellettiva. Ancora una volta la sfida intrapresa nel Marzo 2014 è stata vinta: creare un prodotto bello e contemporaneo in grado di generare lavoro e autonomia sia nel breve che nel lungo periodo.



Giunto alla terza edizione, questo progetto continua ad ampliarsi, sia come gamma e ricercatezza delle calzature, che sul piano della formazione professionale dei ragazzi coinvolti da Valemour e dalla Fondazione Più di Un Sogno Onlus.



La linea di sneakers, realizzata con la collaborazione dell’artigiano del colore Fulvio Luparia e con il supporto di 10 associazioni sparse sul territorio italiano, mixa il camoscio e la rete interamente dipinta a mano tramite due passaggi di colore a rullo e attraverso due diversi telai da serigrafia.



Nascono così due modelli per donna, Smart e Sukie e due modelli per uomo, Smart e Sandro per l’uomo, e anche Pavel pensato apposta per il bambino. Declinati in diverse varianti colore, trasformano la semplicità, la spontaneità e l’energia di questi ragazzi in una nuova esplosione di creatività. Assolutamente cool!