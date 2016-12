Geox a Pitti Uomo

Un concetto immediato, semplice e unico: la scarpa che respire, progettata per migliorare la vita di chi la indossa. La Breathing Technology di GEOX, applicata anche all'abbigliamento, è il simbolo del benessere per tutti i giorni, che unisce ricerca, design, tendenza e creatività in prodotti dal carattere multifunzionale, contemporaneo e accattivante. La speciale membrana, il respiro, la termoregolazione, le proprietà waterproof, il brevetto cuoio, la maggiore tenuta e resistenza; le soluzioni brevettate in esclusiva, fondate sui principi della leggerezza, flessibilità e naturalezza, suggeriscono nuovi stili di vita “comfort cool”, che puntano a una qualità sempre più alta e sofisticata, interamente sviluppata in Italia.

E così il mondo Geox continua ad evolversi sia nelle calzature che nell'abbigliamento, presentando membrane di ultima generazione, suole in gomma con fori di diametro più ampio, calzature ad alto tasso di impermeabilità e easy-walking, che fanno leva sulle tecnologie più performanti come le linee Nebula, Amphibiox, Xense e Formale.

Un mondo fashion e tecnologico in continua evoluzione, questo il segreto del successo di Geox.