Geox a Pitti Uomo

18:45 - Stile contemporaneo, comfort e tecnologia innovativa sono i valori che accompagnano nel suo cammino, cominciato nel 1995, la “scarpa che respira”, Geox. Per la collezione autunno-inverno 2015/16 propone una collezione dal forte sapore sportswear, pur rimanendo sempre casual e urbana, con incursioni anche nell'universo più classico ed elegante. Il tutto per un uomo dinamico che ricerca un look ideale, tra stile e praticità, adatto alle diverse fasi della giornata. Proprio per lui è pensato il modello Nebula, all-season, leggera, flessibile, senza cuciture, sostituite da termosaldature a caldo. E così linee atletiche incontrano suole dai colori neon che richiamano le uniformi sportive. L’ottima tenuta è garantita dal sistema 3D PERFORMANCE UNIT che modella la struttura in base ai naturali punti d’appoggio del piede. Se ci si vuole addentrare nella natura, un’ottima alleata è la stringata in stile trekking, allacciatura con gancetti metallici su pelli trattate con oli speciali. Scudo protettivo contro le avversità climatiche, pioggia e vento, è rappresentato dalla tecnologia AMPHIBIOX, derivato dalla ricerca brevettata di Geox. Le Wiggle invece, che richiamano la forma di un’onda con il loro motivo zigzag , congiungono moda minimale con totale libertà di movimento. Una sneaker monocromatica, dai colori neutri in netto contrasto con i modelli fluo solitamente pensati per lo sport,che è nata dall’attrazione di Patrick Cox per la modernità urbana. Infatti il modello, pur richiamando la scarpa da basket, resta un buon compromesso per una scelta casual. E per chi desidera un’opzione city-street? le linee in morbido camoscio nelle tinte del blu e grigio si abbinano ad una suola superleggera grazie anche al fondo in gomma.

E ancora, per gli amanti dello stile classico, ecco stivaletti e stringate rivisitate in chiave tecnologica. E così le forme in cuoio diventano ancora più comode grazie ai piccoli inserti in pelle e alle suole traspiranti. Poi in linea con i tagli eleganti e classici sono il montgomery e il peacoat, l’intramontabile giacca in panno di lana che predilige le sfumature del grigio, blu e nero vivacizzati da dettagli sesamo e rosso spezia. Nota tecnologica dei capi è lo Spacer in poliestere che permette all’umidità di fluire verso l’altro e fuoriuscire attraverso il breathing tape, invenzione dell’azienda. In tessuto cardo rifinito con nylon, la giacca, dotata di dettagli speciali come le tasche a toppa, finiture black e zip waterproof, mantiene un aspetto essenziale ma particolare. L’idea è quella di accompagnare un uomo dinamico, esigente e impegnato, che ricerca capi funzionali che gli permettano di passare con disinvoltura dall’ufficio alla cena al ristorante, ma che siano anche di tendenza, perfette per l'uomo contemporaneo.