La nuova campagna di Genny per la Primavera Estate 2016, firmata da Alberto Rugolotto, cattura e amplifica l'estetica sognante della maison in immagini evanescenti e raffinate.

La modella Eva Klimkova, innocente e sensuale, racconta la dicotomia dello stile Genny che tratteggia una donna femminile e intensa, il cui mood ricercato è una vera way of life di intensa eleganza.

Un lifestyle di ispirazione reale in cui protagonisti sono i modelli iconici della maison, in un'esplosione di texture materiche ricercate e dettagli preziosi, calati all'interno degli aristocratici ambienti di Villa Necchi Campiglio con raffinata naturalezza: i capi echeggiano l'atmosfera di lusso grazie a una texture fotografica iper ricercata che esalta la palpabile preziosità degli abiti.

La donna Genny, naturalmente chic ed elegante, nasconde un'anima couture raccontata da capi di fascino e di carattere, definiti da audaci contrasti: in equilibrio tra rigore e poesia, forme che accarezzano il corpo e giocano con lussuriosi vedo non vedo, linee contemporanee che si drammatizzano con echi di un heritage recuperato, per giocare al limite di una femminilità di classe.