Per la stagione autunno inverno 2017, Sara Cavazza gioca con le forme iconiche degli anni '80 che si impreziosiscono di decori e dettagli ispirati alle linee e i colori dell'arte francese delle prime decadi del ventesimo secolo.

Il focus è sulle spalle il cui quello volumi si accentuano, mentre le vite di giacche e cappotti si assottigliano. La silhouette è allungata, con pantaloni dal taglio asciutto che si stringono alle caviglie con ghette.

Eleganti e sofisticati pizzi svelano disegni dallo spirito déco e rendono omaggio al brand attraverso una nuova elegante logomania, che arricchisce di maxi G in pietre e Swarovski il fianco di abiti e cappotti.

Le spalline di sexy jampsuit e giacche si arricchiscono di dettagli gioiello, mentre motivi in ricamo filo lurex ricreano movimenti su abiti dai toni dell'oro, bianco e nero.

Le linee dell'architettura déco ispirano le forme dei sensuali capospalla e delle pellicce, che rivelano preziosi intarsi multicolore e ricami di paillettes.

Le borse si accendono di bagliori di luce. Clutch rotonde e rettangolari sono realizzati in plexiglas specchiato intarsiato con lettere a comporre il nome Genny o in lurex blu e verde.

Pump in vernice con la punta metallica e cuissard scamosciati con raffinate ricami slanciano la silhouettes.