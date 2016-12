L'allure passionale ed esuberante di Joséphine Baker, protagonista della Parigi notturna e sfrontata dei ruggenti Anni Venti, si combina con l'attitudine forte e sensuale della fotografia di Helmut Newton nella collezione Genny Autunno/Inverno 2016.

I colori, le texture e gli effetti luminosi dei frizzanti e opulenti costumi delle ballerine di Charleston si sposano nella collezione con un grafismo dallo spirito iper moderno.

Le silhouette sono morbide. Ampi cappotti in un soffice tessuto mohair rivelano all'interno una seconda anima argento irridescente di Lurex che crea un sofisticato gioco di luce, mentre gli eleganti tailleur hanno linee f luide con spalle dolcemente couture e con pantaloni a vita alta che scendono ampi e svasati. Soggetto iconico dell'Art Deco, che trova il suo periodo di massimo splendore negli anni Venti, la piuma e graficamente riprodotta ad intarsio su una femminile jumpsuit monospalla in cady stretch bicolore bianco e nero. La silhouette della creatura regale è stampata su un cappotto in cavallino stretto in vita con una cintura in vernice e dettaglio gioiello e anche su un abito con scollo profondo in chiffon e lurex con effetto specchio. Un accattivante impulso dinamico è introdotto tramite le frange in vernice che danno un tocco eccentrico a completi e abiti in chiffon e organza. Tra gli elementi decorativi, emergono ricami di paillettes effetto madreperla per ampie tasche che aggiungono geometria a giacche e pantaloni scivolati e mini abiti da sera.