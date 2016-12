Genny: la collezione per l'inverno 2015-16

09:00 - Immersa nell’antico Egitto da cui trae tutto il suo fascino orientale, la donna Genny emana una femminilità misteriosa e seducente. La designer, Sara Cavazza Facchini, per la sua collezione autunno-inverno 2015 prende ispirazione dalle grafiche e simboli iconici del mondo egizio per reinventare i codici estetici. Si vedono, così, in passerella, stampe di gocce d’olio, ricami e motivi jacquard che richiamano elementi della natura come segni distintivi di una nuova eleganza, fatta di colori femminili, romantici e molto delicati. D’altra parte, a conferire una certa precisione alla silhouette ci pensano i capispalla di lana dalla forma a matita. Ad esaltare le forme ed i fianchi, in particolare, intervengono ampie cappe aperte sui lati. E cosa dire delle gonne? Fatte in fil coupè bicolore, dalle linee svasate, vengono abbinate a bluse di seta e inserti pelliccia.



In passerella sfilano silhouette fluide, ideali per una donna preziosa e sensuale, dal fascino orientale.