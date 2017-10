​Le tute dei piloti diventano attillate jumpsuit in cotone o cadi di seta definite da inserti laminati argento, mentre dettagli in organza plissettata ispirati alle cinture da guida danno un appeal grafico ai top e ai bustini dei mini abiti con gonne a palloncino. L'attitudine sportiva si accende di un'eleganza energetica e contemporanea nei crop top in maglieria compatta indossati con gonne salopette in cui l'organza plissé crea gioiosi volumi a ventaglio. Le impalpabili camicie in tulle si abbinano a cargo pant in morbida pelle e gli eleganti suit in cotone svelano pantaloni a sigaretta abbinati con preziose giacche arricchite da ricami in paillette e suntuosi inserti plissé che allungano la silhouette creando un effetto mantella.

Affascinanti influssi tribali si insinuano nella collezione attraverso i motivi grafici, - ispirati ai tatoo che le popolazioni sahariane si disegnano sul corpo, - stampati sul tulle di abiti e dei maxi robe coat. Gli stessi disegni circolari ritornano come lavorazioni jacquard, mentre diventano preziosi ricami di micro perline nei suntuosi abiti di sera arricchiti da fluidi dettagli in seta drappeggiata.

Celebrando l'ispirazione rally, le borse, definite da una combinazione di metallo e pelle dalla texture effetto sabbia, richiamano le forme del casco e della borraccia, mentre i sandali avvolgono il polpaccio e svelano tacchi di altezze diverse.

Per la Primavera/Estate 2018, Genny ribadisce il suo impegno verso l'ambiente inserendo in collezione capi prodotti interamente utilizzando seta bianca biologica. Questi includono una fluida jumpsuit, un mini abito e un maxi dress realizzati in seta bianca biologica.