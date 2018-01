GCDS: la collezione per lʼinverno 2018-19

Per la collezione uomo e donna autunno/inverno 2018-2019 Giluliano Calza immerge GCDS nelle scintille con le quali sono fatte le fiabe. E' un viaggio catartico e iniziale dello streetwear, esattamente come succede negli archetipi di una fiaba.

Una sfilata che si trasforma in una favola in tre atti: sfondo, dramma e lieto fine. Per ognuno un'estetica e una musica. A ciascuno un compito: capire la moda di strada, l'abbigliamento e infine la moda come territorio di libertà, un luogo favoloso, dove ognuno puo' mettere in scena la propria storia. Appunto, la propria fiaba.