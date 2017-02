Futuro è Donna

L’8 marzo compie 100 anni, 1917-2017. Per questa eccezionale occasione le donne tornano in piazza a manifestare contro quello che ogni giorno subiscono sui loro corpi: la violenza fisica, psicologica, culturale, economica.Una giornata per confrontarsi su alcuni temi: lavoro e welfare, diritto alla salute sessuale e riproduttiva, ambiente, alimentazione, educazione alle differenze, percorsi di fuoriuscita dalla violenza.Tre generazioni di donne s’incontreranno in uno spazio pubblico aperto per discutere sui temi dell’autodeterminazione, della libertà di scelta, delle pari opportunità, per non perdere di vista che ciò che desiderano è un cambiamento complessivo in una fase di forte arretramento politico, sociale, culturale ed economico.La prossima Giornata Internazionale della donna tornerà a essere un momento di mobilitazione, dopo anni di scarso interesse, che l’aveva trasformata in una ricorrenza di feste tra amiche con streap-tease maschili, che darà un contributo informativo e di immagine a favore di una crescita culturale della città di Milano.Fra gli argomenti che verranno trattati avrà maggior risalto il Femminicidio.Infatti il 18 gennaio il Senato ha approvato l’istituzione di una Commissione d’Inchiesta monocamerale contro il Femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere. Prima firmataria una ministra dell’attuale governo: Valeria Fedeli.Circa 20 Associazioni Onlus, 15 artiste e numerose donne impegnate nel sociale parteciperanno all’evento.