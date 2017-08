Francesca Liberatore: la collezione per lʼestate 2017

Il gusto del Made in Italy atterra a New York e si esprime totalmente nella collezione Primavera-Estate 2017 firmata Francesca Liberatore.

Tessuti cangianti e tagli inediti per look un po’ austeri ma adatti anche per il giorno. Eleganza ricercata anche nelle finiture e nelle abbottonature che enfatizzano le silhouette.

Gli abiti lunghi sono trattenuti in vita da fusciacche colorate, mentre quelli midi presentano spacchi e aperture che lasciano intravedere la pelle nuda.