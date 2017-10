Versace: l uomo per l inverno 2016

Allure sportiva e rimandi allo spazio. In passerella Donatella Versace porta un uomo atletico ed elegante, sempre cool. Volumi a contrasto, rimandi a vestibilità anni '80 e un'ampia palette di colori definiscono questa collezione. E' un uomo spavaldo, ambizioso e sopratutto rivolto al futuro. Il fisico da atleta viene sagomato da silhouette sartoriali create ad hoc: giacche dalle spalle imponenti, vita stretta e pantaloni super aderenti. Bello e impossibile, abbina dettagli metal e stampe stellari. E così l'iconica Medusa si trasforma in costellazione, mentre tocchi di argento illuminano quasi ogni capo. Uno show ad alto impatto: dall'inizio all'insegna dello sport con runner che corrono in passerella al buio, al finale che omaggia David Bowie. L'uomo per l'inverno 2016 disegnato da Donatella è assolutamente “very Versace”.