SI PREVEDE UN GRANDE SUCCESSO PER IL RINNOVATO GALA ITALIA

Nel continuo rinnovarsi, per essere sempre all'avanguardia, il GALA ITALIA, edizione 2016, avrà una nuova veste, come reso noto dal presidente dell'Italian Wine & Food Institute, Lucio Caputo, che, da oltre 30 anni, organizza la prestigiosa manifestazione in favore del Made in Italy.Protagonisti della prossima edizione saranno, come da consolidata tradizione, i vini e i più qualificati e prestigiosi Wine & Food Editors Americani che hanno notevolmente contribuito a renderli famosi.Il GALA ITALIA, nel nuovo formato, abbinerà al tradizionale Wine and Food Tasting una Cena di Gala con grandi vini e portate di alta gastronomia nel corso della quale un selezionato numero di prestigiosi produttori presenterà ed illustrerà il vino appositamente selezionato per l'avvenimento. Nel corso della cena, di alta gastronomia, saranno poi premiati alcuni dei più noti giornalisti americani del settore: quelli che negli anni trascorsi hanno maggiormente contribuito alla straordinaria affermazione dei vini italiani sul mercato americano ove hanno conquistato nuovi records.Fra questi Adam Strum, editore e direttore del Wine Enthusiast, che da sempre ha dato ampio risalto ai vini italiani e premiato alcuni dei più qualificati produttori italiani, John Mariani, il notissimo giornalista ed autore di libri di grande successo, fra i quali "How Italian Food Conquered the World" Florence Fabricant, la famosa giornalista del New York Times, una icona del giornalismo americano, Mary Mulligan, la prima americana ad ottenere il titolo di Master of Wine, direttrice dell'International Wine Center, Sirio Maccioni, che ha elevato la gastronomia italiana a livelli senza precedenti, Fabio Granato e Vittorio Assaf, che con Serafina hanno portato la cucina e i vini italiani nel mondo.La Cena di Gala sarà completata da una presentazione informale di moda maschile di una nota casa italiana che sta avendo grande successo sul mercato americano.L'intera manifestazione si terrà negli eleganti saloni del Pierre Hotel di Manhattan, un luogo culto dell'eleganza americana, che farà da degna cornice a quanto di meglio l'Italia rappresenta negli USA.Il Gala Italia, nella sua nuova impostazione, è organizzato dall'IWFI e si tiene sotto l'alto patronato dell'ambasciatore italiano a Washington, e con il patrocinio del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell'ICE Agenzia.