Les Hommes: la collezione per l inverno 2016

Una gang metropolitana, fatta di amici. Un gruppo di biker che decide di partire per un lungo viaggio. La meta è il continente africano, denso di suggestioni, di ispirazioni e di stimoli. Durante la traversata, i motociclisti si arricchiscono, scoprono tribù e tradizioni, che decidono di fare proprie e contaminare a modo loro. Questo il viaggio di Les Hommes per la collezione Autunno-Inverno 2016/17.Un crescendo di esotismi che Tom Notte e Bart Vandebosch mettono in passerella, seguendo la via tracciata dai loro biker. Partendo da un contesto urbano, monocolore, si arriva a tribalismi essenziali ma costanti. I pezzi sono grandi classici maschili, presi in prestito dal mondo delle moto. Giacche total black, bomber e pantaloni tecnici, che si allontanano poco per volta dal rigore della città per giocare con grafiche di ispirazione voodoo, che si spingono fine al confine con la op-art. È un mondo in cui il metallo si trova spesso: cascate di dettagli studded su camicie, completi e bomber, ispirati alle modificazioni corporee primitive, che regalano un tocco raffinato e ruvido allo stesso tempo. Layer di lane e sciarpe oversize richiamano l’abbondanza e le sovrapposizioni dei costumi dell’Africa centrale. Tutti i tessuti sono unici ed esclusivi.Bianco, nero e grigio sono i colori base di una palette essenziale. Tra i quali si insinua un blu cobalto, già anticipato dall’hairstyle dei modelli.Gli accessori sono ridotti al minimo. Nessuna borsa, in questo lungo viaggio. Solo guanti e bandane, ricchi di borchie. Ai piedi, boots total black, in versione clean o borchiata.