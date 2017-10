L uomo di Roberto Cavalli per l inverno 2016

Per la prima collezione uomo di Roberto Cavalli disegnata da Peter Dundas, lo stilista propone un dandy contemporaneo e rock 'n roll. Un mix tra elementi sartoriali e altri casual, con rimandi a quella libartà tipica della fine degli anni '60. E' dal mondo della musica che Dundas prende ispirazione, e così in passerella sfilano modelli come icone rock. Da Mick Jagger a Keith Richards, da Jimmy Paige a George Harrison, sono loro la vera ispirazione. Una mascolinità fiera ma addolcita da elementi femminili, che si manifesta in silhouette aderenti, lavorazioni pregiate e abiti pigiama. Da portare ovunque, ma non a letto.