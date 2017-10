Geox : l estate 2016

C’è voglia di primavera da Geox, che per l’estate 2016 propone fantasie floreali che ravvivano anche i parka e le sue scarpe “nuvola” lieve e leggere davvero come nuvola. E non solo. Il designer inglese Patrick Cox propone look divertenti e mai scontati. Le scarpe perdono la fodera, le sneakers diventano sandali, i mocassini si trasformano in scarpe con il tacco, femminili e soprattutto sempre molto comode.Tante novità anche nel mondo del “Camotartan”. Yong Bae Seok rivoluziona con la sua fantasia borse e scarpe, proponendo texture nuove e coloratissime. E così l’arancio incontra l’immagine della geisha, mentre l’azzurro, fiori tropicali dai colori accesi.E’ una stagione piena di novità quella proposta da Geox. Un inno al comfort sempre cool.