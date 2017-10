Fendi: la collezione per l inverno 2016-17

E' come un'onda gravitazionale la collezione per l'atunno-inverno 2016 di Fendi. Ebbene si, Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi prendono spunto prorpio dalla recente scoperta nella fisica per creare una collezione coloratissima e divertente. Rouches e motivi ad "onda" invadono non solo gli abiti ma anche gli accessori. La pelliccia, capo simbolo sia di questa collezione che dell'intera storia di Fendi, si trasforma in mille modi: cappotto, giacca, stola o colletto. E non solo, ecco per le fashioniste più freddolose, la teddy bag, la nuova nata della maison romana. Una maxi borsa interamente realizzata in pelliccia. Talmente morbida da sembrare un teddy bear.Tra color block e giochi di contrasti si svela la nuova donna griffata Fendi. Preziosa e ironica. Asoolutamente glam!