Elena Mirò celebra i 30 anni

Elena Mirò celebra ad arte i suoi 30 anni con la fotografia di Gian Paolo Barbieri, in un’iniziativa del tutto inedita. Per la prima volta un grande artista della fotografia trasferisce le sue immagini in una collezione, trasformando i capi in arte-à-porter e dando vita a quella che è la prima capsule collection realizzata con le opere di un fotografo.Gian Paolo Barbieri, un maestro della fotografia che ha profondamente segnato la storia della moda, famoso per i suoi ritratti di star del cinema e top model, è un artista eclettico che nell’arco della sua carriera ha parallelamente coltivato la passione per i soggetti floreali. Centinaia di scatti di fiori, ognuno dei quali diventa un’opera d’arte, frutto della sua profonda sensibilità. La capsule collection floreale, nata dalla collaborazione tra l’artista e il brand, prende vita da tre soggetti fotografici declinati su caftani, tuniche, borse e foulard. I capi e gli accessori saranno disponibili in tutti i negozi Elena Mirò e online, a partire da fine febbraio, in contemporanea con la partenza della nuova campagna stampa P/E 2016 del brand in cui Barbieri ha ritratto Candice Huffine, top model internazionale.La collaborazione tra Gian Paolo Barbieri e il Gruppo Miroglio si svilupperà nel corso del 2016 con altri progetti, procedendo nel felice connubio tra arte e valorizzazione della bellezza nelle sue diverse espressioni, come è nella vocazione di Elena Mirò.