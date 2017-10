Custo Barcelona: la collezione per l estate 2016

Custo Barcelona torna sulla passerella della New York Fashion Week con la sua collezione Slow per la Primavera-Estate 16.La collezione punta su fantasia e contemporaneità, ispirandosi allo slow food. Si contrappone all’omologazione del gusto e difende la cucina creativa e a fuoco lento. I capi in collezione hanno dettagli precisi e sono frutto di elaborati processi di produzione condotti nei laboratori del brand e che tornano a mostrare il Made in Spain.Con Slow, Custo Barcelona celebra la personalità multicolor, eclettica e unica di una donna indipendente, con uno stile tutto suo e ribelle. Pezzi chiave i mini-dress patchwork come i cappotti, le giacche, i top, le tuniche e i pantaloni con tagli organici ispirati all’ergonometria e ai puzzles.