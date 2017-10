Calvin Klein: l uomo per l inverno 2016

Per il prossimo autunno inverno, lo stilista Italo Zucchetti punta al cuore sensuale del brand. Giacche e giubbotti in jeans dalla linea slim si contrappongono a capispalla oversize, mentre i completi vengono indossati senza niente sotto. Grande must della stagione sono i capi dai dettagli metallici in oro, argento e oro rosa. Non meno importanti gli accessori, in particolare i gioielli dall'underlining sessuale: ciondoli e orecchini sono infatti una vite ed un bullone incastrati fra loro. Uno show giovane e fresco, coronato dalla presenza del teen idol del momento, Cameron Dallas, accolto da una folla di ragazze in delirio.