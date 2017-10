Atelier Versace: la collezione Haute Couture per l estate 2016

Parola d'ordine: sensualità. Donatella Versace porta in passerella una collezione haute couture seducente e contemporanea. Abiti destrutturati, tenuti assieme da bande in silicone, corpetti incrostati di cristalli e reti trasparenti si alternano sui corpi scultorei delle modelle. Forti i richiami “active”, con ganci e lacci che stringono il punto vita o reggono architetture impalpabili dalla forte asimmetria. A predominare il bianco, che diventa la base per audaci contrapposizioni cromatiche. Iper lavorata, preziosa e sexy.La donna disegnata da Donatella Versace è una dea atletica, dalla sensualità esagerata. Very Versace!